Van de Romeinen tot de industriële revolutie: ontdek ‘Het Verhaal van Vlaanderen’ in deze 6 musea in de regio Gent

PORTRET. Culinaire duizend­poot Henda (58) kwam uit Tunesië naar Gent voor de liefde: “Ik heb elke dag hàrd gewerkt, dan heb je geen tijd voor negativi­teit”

Ze ziet er geen 58 uit, Henda Zerelli. Geboren in Tunesië en intussen 38 jaar in Gent. Op topsnelheid, want deze powervrouw zit geen moment stil. Koken, organiseren, drie kinderen opvoeden en dat allemaal met een brede lach op haar gezicht. “38 jaar geleden een cursus Nederlands vinden die op iets trok, dat was niet evident.” Zo baande Henda zich een weg.