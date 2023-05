Van culinair festival tot stadsloop: wat te doen dit weekend in de regio rond Gent?

280.000 euro voor apparte­ment met twee slaapka­mers: verkoop ‘budget­koop­wo­nin­gen’ aan Nieuwe Dokken gestart

Aan de Nieuwe Dokken is de verkoop gestart van de eerste ‘budgetkoopwoningen’ in appartementsblok Tournesol. Het is waarschijnlijk één van de laatste keren dat er in Gent nog zulke woningen, bedoeld voor gezinnen met een modaal inkomen, te koop komen. Inschrijven kan nog tot en met 3 juli.