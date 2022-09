Van Big Jump tot Koerknallen: Gentse milieuvereniging blaast 25 kaarsjes uit

GENTApplaus voor fietsers, een jaarlijks duikmoment aan Portus Ganda, de ontwikkeling van The Loop: je moet als Gentenaar al je best doen om het GMF niet tegen te komen. Dit weekend viert het GMF haar zilveren jubileum:25 jaar actievoeren voor een beter Gent. “The Loop, dat was echt momentum voor het GMF”.

Het Gents Milieu Front is begonnen aan de keukentafel van een paar vrienden die te oud waren geworden voor lidmaatschap van de Jeugdbond voor Natuur en Milieustudie (JNM). De Federatie Milieubescherming Gewest Gent (FMG) was net ten grave gedragen, met die letters en veel goesting ontstond de nieuwe editie: GMF.

Bakfietsen en big jump

Voorzitter Pieter Nuytinck kijkt graag even terug op de hoogtepunten van 25 jaar werking. Want het GMF houdt het niet op symbolische acties. In het prille begin zat de vereniging letterlijk en figuurlijk in de (herbruikbare) luiers: promocampagnes voor groentenpaketten, herbruikbare luiers en, jawel, bakfietsen. “We hebben samen de Big Jump naar Gent gehaald, die gaat nog steeds door. We blijven springen voor propere rivieren”, klinkt het.

Meer recent zie je ook veel geveltuintjes verschijnen in het Gentse stratenlandschap: ook een mooie verwezenlijking van het GMF. Je kan ook terecht in de MilieuAdvieswinkel, waar Gentenaars al duizenden raadgevingen hebben gekregen. Hét hoogtepunt van een kwarteeuw activisme is wellicht The Loop.

The Loop

Oorspronkelijk waren er namelijk plannen voor een design outletcentrum aan The Loop. GMF zette samen met UNIZO een crowdfunding en rechtzaak op poten en uiteindelijk kwam het shoppingcentrum er niet. “De postercampagne in 2014 rond de ontwikkeling aan The Loop en de bijhorende crowdfunding en rechtszaak, was echt een momentum voor GMF. Het tegenhouden van het outletcenter samen met Unizo, heeft ons naar een niveau hoger getild.” aldus Steven Geirnaert, coördinator van Gents MilieuFront. Er zijn trouwens nog wel wat banen gesneuveld dankzij het GMF: de E40 kreeg bijvoorbeeld geen vierde rijstrook.

Een kwarteeuw activisme, dat vierde het GMF op zaterdag in Bar Bricolage. Dat de vereniging vooral door mensen wordt gedragen, is duidelijk aan het lidmaatschap. Er zijn in 2022 ruim 3000 leden, tientallen vrijwilligers, 9 vaste medewerkers en 1000'en sympathisanten die mee aan de kar duwen. “Het verbinden en versterken van ecologische en sociale rechtvaardigheid, is voor GMF dan ook één van de pijlers van onze huidige en toekomstige werking.” zegt Pieter Nuytinck, voorzitter van GMF.

Dat betekent niet dat het niet af en toe plezant mag zijn. Zo zette het GMF ook nog het BK Koerknallen op poten. Ecologisch verantwoorde pret, dat mag al eens op je zilveren jubileum.

