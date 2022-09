Van beluiken tot begijnhoven: Gentse parels zetten hun deuren open voor Open Monumentendag

GentOp Open Monumentendag komende zondag valt er ook in Gent heel wat te beleven. Van beluiken tot begijnhoven, er is voor elk wat wils. Wij maakten een kleine opsomming van parels die meer dan de moeite waard zijn om te bezoeken.

Op zondag 11 september stelt Stad Gent niet minder twintig locaties open voor het grote publiek. Zoals het Klein Begijnhof waar vroeger heel wat begijnen woonden, maar nu een meergezinswoning is met negen appartementen. Er worden ook rondleidingen gegeven in enkele beluiken in de binnenstad. Alle locaties zijn gratis te bezoeken, maar voor sommige rondleidingen moet je wel op voorhand reserveren. Wij zorgen hieronder voor een overzicht van plekken die je zeker niet mag missen.

Volledig scherm Sint-Elisabeth begijnhof in Sint-Amandsberg. © Stad Gent

Groot Begijnhof

Vroeger woonden er zeshonderd begijnen in het Sint-Elisabeth begijnhof in Sint-Amandsberg, nu zijn er tachtig woonhuizen en veertien conventen voor verenigingen met een sociaal of cultureel doel te vinden. Hoe de Stad de site onderhoudt en restaureert? Daar leer je zondag meer over. De hele dag door zijn er rondleidingen gepland waar je niet voor hoeft te reserveren. Binnenkomen doe je via de Hertog van Arenbergstraat.

Groot Begijnhof 67.

Volledig scherm Wintercircus. © Wannes Nimmegeers

Wintercircus

Na een kwarteeuw leegstand, is er weer leven in het Wintercircus. In 2023 zal het opengesteld worden als een veelzijdige ontmoetingsplaats van technologie en entertainment met eetplek, concertzaal, technologische snufjes en meer. Tot dan kan je hier terecht voor de expo ‘Wat een Cirk’ over de rijke geschiedenis van het gebouw. Zondag kan je hier vrij binnenwandelen tussen 10 en 17 uur.

Sint-Pietersnieuwstraat 11.

Volledig scherm Maison Jules in de Heilig Kruiskerk. © Stad Gent

Heilig Kruiskerk

De Heilig Kruiskerk in Sint-Amandsberg werd in de jaren 1960 gebouwd als parochiekerk voor de nieuwe Westveld-wijk. Het was toen al een opvallend gebouw en dat is het nog steeds, onder meer door de betonnen klokkentoren en de kleurrijke glasramen. De kerk is intussen ontwijd en verkocht aan Maison Jules dat er een veiling- en expositieruimte van maakte. Zondag kan je hier vrij binnen- en buitenwandelen. Om 10, 11, 12, 14, 15 en 16 uur kan je een rondleiding mee volgen, reserveren is niet nodig.

Heilig Kruisplein 10.

Volledig scherm Een trouwerij in de tuin van de Sint-Pietersabdij. © Wannes Nimmegeers

Sint-Pietersabdij

De Sint-Pietersabdij heeft heel wat veranderingen ondergaan doorheen de eeuwen. Welke dat precies zijn en hoe de restauratie gelopen is, daar vertellen enkele gidsen zondag met veel plezier meer over. Ze zullen verspreid opgesteld staan in de abdij, in de tuin en op het binnenplein. De site vrij bezoeken zonder gids, dat kan ook. De abdij zal vrij toegankelijk zijn tussen 14 en 17 uur, de tuin van 10 tot 18 uur.

Sint-Pietersplein 9.

Volledig scherm Parnassuskerk in de Oude Houtlei. © Wannes Nimmegeers

Parnassuskerk

Tot slot zetten we ook de Parnassuskerk in de kijker. In 2004 verlieten de laatste paters de site, erna nam het Centrum Algemeen Welzijnswerk haar intrek in het klooster. De kerk werd omgevormd tot restaurant en feestzaal door maatwerkbedrijf Ateljee. Kom zondag eens langs om kennis te maken met je toekomstige lunchplek of fraaie feestzaal en geniet terloops van een stukje orgelmuziek. Om 10, 11, 12, 14, 15, 16 en 17 uur zijn er gegidste rondleidingen. Op voorhand reserveren is niet nodig.

Oude Houtlei 122.

