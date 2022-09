Van 90 naar 70 kilometer per uur: nu ook Vlaamse overheid gewonnen voor snelheidsverlaging bij vrachtwagens op viaduct Gentbrugge

GentRijden vrachtwagens binnen enkele maanden slechts 70 kilometer per uur op het E17-viaduct in Gentbrugge? Die kans zit er dik in. Als zowel de federale politie als de Stad Gent een positief advies aanleveren, geeft de Vlaamse overheid haar akkoord.

De Stad Gent vraagt er al jaren om, maar nu ziet ook Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) heil in een snelheidsverlaging voor vrachtverkeer op het viaduct van Gentbrugge. Vandaag mogen vrachtwagens er net als personenauto’s 90 kilometer per uur rijden. Van de Vlaamse overheid mag die snelheid gerust zakken tot 70 kilometer per uur, blijkt na een schriftelijke vraag van parlementslid Stephanie D’Hose (Open VLD).

“Het is enkel nog wachten op een advies van de Stad Gent en de federale politie”, aldus Peeters. De minister wil immers zeker zijn dat er geen gevolgen zijn voor de verkeersveiligheid op het viaduct. Daarnaast moet er een systeem bestaan om boetes te kunnen uitschrijven. Nu geldt er op het stukje E17 een trajectcontrole. De vraag is of die vracht- en personenverkeer van elkaar kan scheiden. “De handhaving moet gegarandeerd zijn”, vindt Peeters.

Volledig scherm Archiefbeeld: Vlaams minister Lydia Peeters opende de brug in oktober 2021 plechtig. © Wannes Nimmegeers

Geluidsarme voegen

Gents schepen Filip Watteeuw (Groen) reageert alvast positief. “Nog deze week maken wij ons advies over aan de Vlaamse overheid. Eigenlijk is dat een formaliteit. Principieel zijn wij als stad al lang gewonnen voor een snelheidsverlaging op het viaduct. Meer zelfs: wij pleiten er voor om op alle snelwegen rond Gent -E40, E17 en R4- de snelheid terug te brengen tot 90 kilometer per uur. Dit is voor ons slechts een eerste stap.”

Ook actiegroep Viadukaduk is aangenaam verrast. In oktober vorig jaar ging het viaduct volledig open na twee jaar werken. Er kwamen geluidsarme voegen, stillere wegverharding en hogere geluidsschermen, maar niet alle overlast was van de baan. “Veel inwoners hebben het gevoel dat er zelfs meer overlast is dan voor de werken”, zei voorzitter Hans Verbeeck eerder. “Het geluid van de bekende doffe ‘boenk’ van de voegen is weliswaar verminderd, maar auto’s en vooral de vrachtwagens maken nog steeds een hels kabaal. Vanaf 4 uur ‘s ochtends moeten de ramen dicht.”

Ondertunneling?

De snelheidsverlaging moet een deel van de problemen oplossen. Intussen wordt echter gezocht naar een finale oplossing. Het bouwwerk -dat dit jaar zijn vijftigste verjaardag viert -snijdt Gentbrugge doormidden. Een situatie die volgens Viadukaduk en vele anderen niet meer van deze tijd is. Volgens berekeningen moet brug binnen twintig jaar afgebroken worden. Het is dan ook stilaan tijd om knopen door te hakken. Komt er een nieuw viaduct? Kiezen we voor een tunnel? Of verleggen we het tracé richting de R4? Het beloven nog spannende tijden te worden.

