Valse Teefjes zetten Minard op stelten: bende flamboyante madammen die helemaal niet vals zingt

Ze zijn vermoedelijk het zotste koor van Vlaanderen, maar zeker het zotste koor van Gent, en ze zijn nog erkend als socio-culturele vereniging ok. Een 25-tal flamboyante madammen vormt samen De Valse Teefjes, en mannen worden enkel getolereerd als publiek, of hooguit als muzikant. 15 jaar al bestaat dit koor-met-een-ferme-hoek-af. Het startte als een zot idee van enkele dames die wilden zingen, het resulteerde in een kleurrijke bende die al zingend plezier maakt, en het publiek meesleept met hun aanstekelijk enthousiasme. Hun dernière in februari laatstleden moesten ze afgelasten, toen was het nog volop corona. Hernemen kwam er niet van, maar stilzitten ook niet. Dus staan de Valse Teefjes dit weekend in de Minardschouwburg met een nagelnieuwe show: ‘EN AVANT! Ons verlangen zat te lang gevangen’. En in die show mag al eens gelachen worden, liefst zoveel mogelijk zelfs. De klimaatcrisis, de oorlog en het verlies passeren, maar ook het labelen van mensen en de vergeetachtigheid van het ouder worden, de liefde, het verlangen, lingerie, onze carrosserie en te veel lekker eten.