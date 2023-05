Vakbonden trappen actieweek aan UGent af

Stu­dent-ondernemin­gen boomen in Gent: aantal ‘Gentrepre­neurs’ verdriedub­beld

In Gent wachten studenten alvast niet tot ze hun diploma hebben eer ze een onderneming opstarten. Uit cijfers van VLAIO blijkt dat er op 5 jaar tijd 2 keer zoveel ondernemingen door studenten zijn opgericht. In Gent is die stijging nog steviger: op 5 jaar tijd gingen 3 keer zoveel jonge student-ondernemers aan de slag.