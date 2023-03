Vakbonden op straat tegen nieuw personeelsbeleid voor steden: “Somers liegt, concurrentie tussen diensten kan nooit goed zijn”

Hinder door staking. Kwart personeel Ivago staakt, alle recyclage­par­ken dicht, 61% van personeel De Lijn werkt wél

Er is vandaag opnieuw een nationale stakingsdag, en dat laat zich voelen, ook in Gent. Toch blijft de impact relatief beperkt. Bij De Lijn is 61% van het personeel toch aan het werk gegaan, bij Ivago is dat zelfs 75%.