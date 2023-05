Vader van zangeres Charlotte Adigéry is terecht: man ontsnapte eerder vandaag uit woonzorgcentrum

Ouders van Bernard (44) verloren meer dan 100.000 euro na faillisse­ment Optima door levensver­ze­ke­ring: “Ze dachten dat ze investeer­den in hun pensioen”

“Voor mijn mama is het heel moeilijk. Dat geld moest een appeltje voor de dorst zijn, maar ze zal het misschien niet meer meemaken.” Bernard Pilet (44) is één van de burgerlijke partijen in het veelbesproken Optima-dossier. Zijn ouders verloren een paar honderdduizend euro die ze in een levensverzekering staken van het bedrijf — en later ook de bank — rond Jeroen Piqueur. Een gesprek met één van de gezichten achter de procedureslag die nu na zeven jaar ten einde lijkt te komen.