Vader van uitbaatster crèche 't Sloeberhuisje blijft in cel

Het meisje van zes maanden overleed op vrijdag 18 februari aan de verwondingen die ze opliep in het kinderdagverblijf. Het UZ Gent had donderdagochtend 17 februari het parket ingelicht dat een baby een ernstig hersentrauma had opgelopen in onduidelijke omstandigheden. Het meisje was een dag eerder naar de spoeddienst van het ziekenhuis gebracht, na een oproep vanuit het kinderdagverblijf in Mariakerke.