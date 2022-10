Vader timmert moeder in elkaar, kindje (3) vraagt aan agent om vastgepakt te worden

Gent Gentse voetbalder­by in vierde provincia­le stopgezet nadat supporters op de vuist gaan: “Wij hebben deze ploeg opgestart om jonge gasten te begeleiden, niet om te vechten”

Voetbal Vlaanderen beslist maandag over de consequenties van de voetbalderby tussen VSV Gent B en FC Gent City. Een wedstrijd - in vierde provinciale nota bene - liep daar afgelopen zondag volledig uit de hand toen enkele rivaliserende supporters slaags met elkaar geraakten. Door het voorval werd de wedstrijd vroegtijdig gestaakt. Beide voorzitters betreuren de afloop van de match. “Iedereen lijkt nu te denken: ‘Het was weer een Turkse ploeg die ruzie zocht’.”

12 oktober