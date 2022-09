Vader mishandelt stiefdochter (2), moeder onderneemt geen actie hoewel ze op de hoogte was: “Hij duwde haar tegen de deur en trok aan haar oren”

Gent Sinds 12 uur is spoedgeval­len­dienst Maria Middelares weer open: “Triage aan de gewone spoed-in­gang”

Het is alle hens aan dek in het ziekenhuis AZ Maria Middelares, nadat een brand er zondagochtend de spoedafdeling in de as legde, waarbij een veertiger om het leven kwam. Toch heropende de spoeddienst van het ziekenhuis al vandaag, sinds 12 uur. “Mensen kunnen sinds dan weer naar onze gewone spoedafdeling komen, waar ze worden opgevangen en doorgestuurd.”

19 september