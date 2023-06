Vader die zijn kinderen zocht, wordt op sociale media aan schandpaal genageld als kinderlokker: “Maar die man had er dus niets mee te maken”

De man in kwestie reed zaterdagavond met z'n bestelwagen rond in de wijk Muide-Meulestede in Gent. Zijn kinderen waren het uur uit het oog verloren en moesten eigenlijk al thuis zijn. Uit voorzorg ging hij zelf op zoek. Toen een buurtbewoner de man in zijn bestelwagen zag in de buurt van groepjes kinderen, besliste die om de politie te contacteren. Zo doet er momenteel een opsporingsbericht de ronde in de nasleep van een recent incident in Deinze. Daar had een oudere man een jong meisje aangesproken vanuit zijn bestelwagen.