Vader bindt minderjarige dochter vast en bewerkt haar kapsel met een tondeuse omdat ze geen hoofddoek wilde dragen

“Het is een bijzonder droevige zaak. Hoe mijnheer zich heeft gedragen tegenover zijn minderjarige kinderen en vrouw, daar gaat mijn haar nog steeds van recht staan", klonk het bij de advocaat van de dochter bij aanvang van de zaak. “Dat ze hier vandaag aanwezig zijn en hun vader blijven steunen, ondanks alles wat er gebeurd is, dat vergt enorm veel moed.”

Vastgebonden

De feiten dateren van 21 december 2021. Die dag had vader M.S. ontdekt dat zijn minderjarige dochter haar hoofddoek niet wilde dragen. “Het is een jong meisje dat zich volop wenst te ontwikkelen met vrienden, maar ze wordt hierin beknot door haar vader”, ging de advocaat verder. “Zo verplicht hij de hoofddoek bij zijn dochters, maar legt hij ook tal van andere regels op.” Wie niet wil luisteren, wordt aangepakt. Dat bewijst het audiovisueel verhoor met zijn zoontje. Die getuigde dat hij in het verleden al meermaals stokslagen kreeg van zijn vader. “Soms ook slagen met zijn handen en dat doet nog meer pijn", had hij verklaard.

Om zijn dochter een lesje te leren, bond hij haar met touwen vast op een stoel en bewerkte hij haar kapsel met een tondeuse. Haar zus besefte maar al te goed dat dit absoluut niet oké was en nam snel enkele foto’s als bewijs. Enkele maanden later, we zijn dan eind maart, gedraagt de man zich agressief tegenover zijn partner. “Hij kneep haar keel dicht met zijn handen, waarna de politie ter plaatse kwam en hem arresteerde”, aldus het openbaar ministerie. Zij vragen een celstraf van twee jaar. Maar of het probleem daarmee opgelost is, daar twijfelt de advocaat van de dochter aan. “Ik houd mijn hart vast voor de toekomst. Mijn vrees is dat de teneur van dit dossier zich zal herhalen.” Zij vroeg voor de dochter ook een morele schadevergoeding.