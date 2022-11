Vader (50) timmert partner in elkaar voor ogen van hun twee kinderen: “Jongste (3) liep naar de agent en wilde vastgepakt worden”

Gent IN BEELD: Sinter­klaas meerde aan in Gent, en werd opgewacht door 80 roetpieten en duizenden kinderen

Een stralende zon, de Barge als stoomboot, een zwaaiende Sint en 80 roetpieten. Dat was het decor waarin duizenden kinderen en hun ouders zondagmiddag de Heilige Man verwelkomden. Het was de eerste keer dat de Sint aanmeerde aan het Houtdok aan de Chinastraat en dat was een schot in de roos.

13 november