V-Tax brengt geen Gentse personeel meer naar de haven, stad moet op zoek naar nieuwe partner

Hamburger­dag: dit zijn de beste hamburger­res­tau­rants in Gent

Op 28 mei is het Internationale Hamburgerdag: een dag in het teken van de typisch Amerikaanse snack. Hoe kan je dat beter vieren dan door zelf hamburgers te gaan eten of aan huis te laten leveren? Goede, smaakvolle hamburgers dan wel. In Gent kan je op heel wat plekjes terecht. Hieronder onze tips.

27 mei