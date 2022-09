Upgrade Estate bouwt de hipste kantoorwijk van Gent aan The Loop: “Glijbaan, trampolines en theaterzaal naast kantoren en flats”

Garrincha opent grootste overdekte padelclub van het land aan Flanders Expo: “Iedereen welkom, lidmaat­schap hoeft hier niet”

Wie geregeld aan The Loop passeert, zag het de voorbije maand al opdoemen: de padelhal in de vorm van een enorme ballon. Garrincha sloeg daarvoor de handen in elkaar met Upgrade Estate, eigenaar van de grond. “Hier snel iets bouwen kan niet, dus kunnen we het terrein net zo goed laten gebruiken voor sport", knipoogt Nele Van Damme van Upgrade Estate. En sporten, dat kan iedereen daar, want de club is heel laagdrempelig.

9 september