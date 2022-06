UNIZO vindt dat Gentse P+R-parkings stiefmoederlijk behandeld worden. “Communicatie en promotie moeten beter”

Komend weekend opent - eindelijk - de langverwachte parkeertoren in Ledeberg. Toch wordt daar geen feest rond georganiseerd. UNIZO vindt dat de stad meer moeite moet doen voor die parkings. “De beloofde parkeertorens aan Arsenaal, Rozebroeken en Drongensesteenweg, komen er niet, een uitbreiding van de te kleine park-and-ride aan Flanders Expo hebben we ook niet gezien”, zegt Jos Vermeiren. “Gent trekt jaarlijks miljoenen bezoekers aan. Ze komen voor de Gentse Feesten, het Lichtfestival, Winterfeesten en allerhande grote evenementen of gewoon voor een dagje cultuur, shoppen of een avondje stappen. Het uitgangspunt van UNIZO is dat de aantrekkelijkheid van een stad en de klantenbeleving in veel gevallen al start op de P+R. Als Gent hen op dat moment kan onthalen op een aantal goed uitgebouwde park-and-rides, is de stap gauw gezet om die ook op andere momenten te gebruiken. Maar een duidelijk en eenvoudig verhaal ontbreekt. Vandaar het belang van heldere en aantrekkelijke communicatie om de consument te verleiden.”

UNIZO ziet nog heel wat kansen om de P+R aantrekkelijker te maken. “Het zou bijvoorbeeld gemakkelijk zijn om de gebruikers te laten weten hoeveel het kost om heen en terug met de tram of bus naar de binnenstad te reizen. Dat is bij velen niet bekend. Ook is het gebruiksgemak ook niet optimaal. We missen een vlotte en stipte verbinding en er is geen duidelijkheid over welke uurroosters van toepassing zijn. Online is deze informatie moeilijk terug te vinden, wat voor verwarring zorgt. Het belang van goede communicatie en actieve promotie omtrent het aanbod is de afgelopen weken nog eens pijnlijk duidelijk geworden toen consumenten rondjes reden in het centrum van Gent op zoek naar een parkeerplek en zo een file creëerden.”