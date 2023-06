Stad dreigt met rechtbank tegen gezin in ‘bosjesoor­log’ in Oostakker, familie reageert: “Stad promoot bos dat niet eens van hen is”

Het Lourdesbos in Oostakker is al sinds 1972 voor iedereen toegankelijk, hoewel het privaat bezit is. Opmerkelijk: zowel de eigenaars als de stad willen het bos open houden voor het publiek, maar beiden hebben ze hun eigen plannen met het bos. De eigenaars verwijten de stad hun project te blokkeren én bovendien ook nalatigheid als ‘huurder’. “Ons bos is niet te koop, en als de stad het wil onteigenen, moet daar een faire prijs tegenover staan.”