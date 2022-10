Uniek moment tussen de sterren: vier échte astronauten beantwoorden vragen van Gentse scholieren

GENTHoe ga je naar het toilet in de ruimte? Kan je daar zomaar slapen? Ben je niet bang als de raket vertrekt? Scholieren uit vier scholen uit het Gentse mochten een uur lang vragen afvuren op vier astronauten die voor Space Week verzamelden in het stadhuis. Het waren niet van de minste: organisator Dirk Frimout stond naast voormalig NASA-baas Charles Bolden en pionier Anna Lee Fisher.

“Hoe kan je eten en drinken in de ruimte”? Het is maar één van de talloze vragen die de kinderen van basisschool Sint-Lievenspoort, Salvator, Octopus en De Vlieger hadden voor de vier astronauten die zich in de gemeenteraadszaal klaarzetten. Dirk Frimout, ex-NASA-chef Charles Bolden, eerste Oostenrijker in de ruimte Franz Viehböck en voruwelijke pionier Anna Lee Fisher probeerden zo eerlijk en juist mogelijk te antwoorden. “Met vloeistoffen moet je altijd opletten, als je tegen je eten botst, is het in beweging en dan stopt het ook niet met bewegen. Naar de wc gaan is dus ook een uitdaging”, klonk het.

Het is in 2022 maar liefst 30 jaar geleden dat Dirk Frimout in de ruimte hing met de Space Shuttle en 20 jaar na Frank De Winne zijn eerste ruimtevlucht. Een goede reden om de Belgian Space Week extra kracht bij te zetten en dus organiseerde Frimout, samen de educatie-afdeling van de Europese ruimteorganisatie ESA een programma op poten. Een tiental astronauten toert deze maand in België om kinderen te laten kennismaken met wetenschap. Af en toe komen daar ook wat persoonlijke anekdotes bij kijken. “Mijn vrouw en kind hebben me elk een cd meegegeven naar de ruimte. Zij hebben nu dus elk een plaatje dat 143 keer rond de aarde gedraaid heeft”, vertelt Frimout.

Zijn er nog vragen? Veel!

Het spreekt toch tot de verbeelding, dat blijkt ook uit de werkstukken die de kinderen mochten presenteren. In knappe stop-motionfilmpjes werden festivals voorgesteld op Mars, een paar ideetjes voor de ruimtepakken of betere ruimteschepen. “Betere ruimtepakken, da’s een heel goed idee. Als we ooit op een andere planeet willen wonen, dan moeten we pakken hebben die zuurstof kunnen voorzien, warmte én elektriciteit", zei Bolden. Hij vertelde hoe hij ooit astronaut werd. “Toen ik klein was, mochten enkel witte mannen astronaut worden, dus ging ik als zwarte man bij het leger. Toen studeerde de klas van Anna Lee Fisher hier af, en kreeg ik ook hoop. En kijk, het is gelukt. Dat kunnen jullie ook, als je het hard genoeg wil”.

Fisher, één van de eerste vrouwen in het Amerikaanse ruimteprogramma, wil vooral meer meisjes in STEM zien. “Het leek vroeger gewoon niet cool, met wetenschap bezig zijn. Maar dat is het wel, en dat is zeker deel van de boodschap die ik aan hen wil doorgeven”, klonk het achteraf. “Ik vind het dan ook een eer om voor deze jonge mensen te staan”.

Een nieuw model voor een ruimteschip? De leerlingen van basisschool Sint-Lievenspoort hadden alvast een prototype mee.

“Educatie is deel van het programma als je astronaut wordt”, weet Frimout, terwijl hij handjes schud met tientallen kinderen. “Of ze nu op de grond of in de ruimte werken: wetenschap is de basis van onze wereld en daar kan je niet vroeg genoeg mee beginnen”. Daarom organiseert Frimout zowat elke tien jaar dit soort trips.

Ook burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld) glunderde mee met het bezoek. “Ik krijg er toch wat kiekenvel van”, gaf hij achteraf toe. “Toen Frimout naar de ruimte vertrok, was ik 11 jaar. We konden dat amper geloven, iemand uit ons landje die met een raket de ruimte werd ingeschoten”. Dat het kan, hebben we intussen dubbel bewezen. Toen er gevraagd werd wie er astronaut wil worden, hebben we handjes geteld: de opvolging is ook verzekerd.

