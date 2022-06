Ultra’s Ghent ‘14 protesteren met spandoeken tegen prijsstijgingen bij KAA Gent. “Wij zijn geen melkkoeien voor jullie businessmodel”

Die uitleg slikken ze alvast niet bij de Ultra’s Ghent. Zij hingen niet mis te verstane boodschappen op aan de Ghelamco Arena. “Voetbal is op lange termijn gebaat bij fans in de stadions, niet voor de buis”, klinkt het. “Het businessmodel van Eleven Sports zet in op de mensen thuis, dat zie je aan de tijdstippen van matchen en aan het contract dat getekend is. Maar als je het als club het je eigen fans moeilijk gaat maken om naar het stadion te komen, dan gaat ons dat een brug te ver. Er bestaan al genoeg competities met halflege stadions in Europa. Daar leeft voetbal in het stadion enkel nog bij topmatchen. De rest van het jaar komt er geen kat kijken, omdat prijs en aanbod niet in verhouding staan. Laat ons niet zo een club en zo een competitie worden! Kom op voor je eigen fans en weet wat er leeft. Niemand betaalt graag 320 tot 740 euro om STVV, Eupen, Seraing, Oostende of Westerlo te zien spelen, en dit dan ook nog eens op soms ondankbare tijdstippen. Maak het de mensen niet moeilijker om naar het stadion te komen in dure tijden, maak ze net warm en laat ze zich welkom voelen. Er is nood aan een andere visie op supporters, en snel! Wij zijn geen melkkoeien voor jullie businessmodel.”