Uitwisselingsstudenten op eco-trip in de Bourgoyen met leerlingen uit Sint-Amandsberg

GENTAntwoorden zoeken op ecologische uitdagingen: dat was de opdracht voor 15 leerlingen van het Sint-Janscollege in Sint-Amandsberg en 18 internationale Erasmus+ ‘collega’s’. Ze trokken met z’n allen door Gent om beleid en Bourgoyen naast elkaar te kunnen leggen. Kwestie van inspiratie op te doen.

De leerlingen gingen, in het kader van het ‘Challeco’-project, aan de slag met onder andere Natuurpunt Gent, al was de Arteveldestad niet het enige bezoek op het vierdaagse programma. In Gent gingen schepen voor Onderwijs Evita Willaert en een kabinetsmedewerker van schepen voor Milieu en Klimaat Tine Heyse in debat, gingen ze langs in de Bourgoyen en werd er natuurlijk stevig van ideeën gewisseld met de leerlingen van het Sint-Janscollege in Sint-Amandsberg.

Leren van elkaar

“Het project focust op de ecologische uitdagingen die Europa kent nu en in de toekomst”, vertelt Charlotte Haeck, leerkracht Engels en Frans op het Sint-Janscollege. “Het doel is om de leerlingen concrete tips mee te geven waarmee ze individueel en samen aan de slag kunnen. We willen graag bijleren en anderen enthousiasmeren om samen onze verantwoordelijkheid op te nemen.”

“Leren van elkaar is hierbij zeer belangrijk. Onze leerlingen zullen deze week dus meerdere keren in debat gaan en bezoeken brengen aan verschillende organisaties, waaronder Natuurpunt Gent”, vult Evelyne Pannier, haar collega leerkracht Frans aan. “De wereld is een betere plek als we ons met elkaar kunnen verbinden”, zegt leerlinge Fran.

Volledig scherm Leerlingen van het Sint-Janscollege in de Bourgoyen-Ossemeersen © rv

“We zijn erg blij te mogen bijdragen aan dit mooie project”, zegt Bert Van der Auwermeulen van Natuurpunt Gent. “Natuurpunt richt zich meer en meer naar een jonger publiek, want het is enorm belangrijk om net samen met hen te werken aan hun toekomst en die van de wereld. Vandaag brachten de leerlingen een bezoek aan de Bourgoyen-Ossemeersen. Ze kwamen hier om bij te leren over het belang van natuurbeheer en natuurbescherming. De groep werd op sleeptouw genomen door medewerkers van Natuurpunt Gent en door De Ruigte, de natuureducatieve dienst van Stad Gent.

