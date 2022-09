UITTIP. Gentse muzikanten brengen nieuwe muziek op stille films

Om 14:00 uur speelt Nele De Gussem (Uma Chine, BRNS) muziek op The Fall of the House of Usher, een Franse film uit 1928. Vervolgens treedt om 15.30 uur Ambroos De Schepper (Bandler Ching, Kosmo Sound) op met kortfilms van Fransman Jean Painlevé. Om 17.00 uur sluit Joram Kunde Boumkwo (Ndugu, Big Whoop) af met The Adventures of Prince Achmed, een Duitse prent uit 1926.