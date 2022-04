Uitstel van executie voor Schietclub Royal Cody Ghent Rifle? “Nu Sterrebosje niet weg mag, kan schietclub misschien blijven”

Het is Ronny Rysermans (N-VA) die de hoop van de schutters weer doet opleven. Hij stelde aan sportschepen Sofie Bracke voor om met de UGent in overleg te gaan. Zij wilden de schietclub immers - samen met het Sterrenbosje - slopen, om plaats te maken voor een nieuwe studentenhuisvesting. De kapvergunning voor het Sterrenbosje komt er echter niet, en dus moeten de plannen voor de site herbekeken worden. “Misschien kan nu ook de schietclub blijven bestaan?”, oppert Rysermans.

Arsenaalsite

Schietclub Royal Cody Ghent Rifle werd opgericht in 1895, na een bezoek aan Gent van Samuel Franklin Cody, een cowboyheld. In het 125 jarig bestaan van de club is er nooit een dodelijk ongeval gebeurd. De club telt liefst 850 leden. Niet enkel schutters die aan ‘olympisch schieten’ doen, ook de politie van Gent, de reserve-officieren van het leger en veiligheidsagenten komen er over de vloer. De Royal Cody Ghent Rifle beschikt dan ook als enige van Oost-Vlaanderen over een schietstand van 100 meter lang.

De stad was samen met de club op zoek naar een nieuwe locatie, maar dat is niet evident, zegt Bracke. “Niet alleen omwille van de grote oppervlakte die ze nodig hebben, ook omwille van de specifieke vereisten rond veiligheid en geluidsdemping. De Arsenaalsite was een optie, maar Revive, die voor de tijdelijke invulling zal zorgen, zette de schietstand niet mee op de lijst met mogelijk projecten. Terug naar af dus, maar we zoeken verder. En in tussentijd is het zeker een optie om het gesprek met de UGent aan te knopen, om de club langer te laten blijven op de huidige locatie. Ik zal dat zo snel mogelijk doen.”