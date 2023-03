Uitslaande brand vernielt appartement in Floraliënlaan: geen gewonden

Ward (31) fietst van Gent naar Congo, voor het plezier én voor het goede doel. “Ter plaatse ga ik als vrijwilli­ger bos aanplanten”

“Met een stalen ros voor meer bos”. Met die slogan zamelt Gentenaar Ward Baetens geld in voor bosaanplant in Congo. Niet zomaar een los project, het project van die andere Gentenaar, Jürgen Heytens, die naar Idiofia verhuisde om er bossen aan te planten. Ward vertrekt zaterdag naar Idiofa in Congo... met de fiets. “Ik schat dat ik een maand of 10 onderweg zal zijn”, lacht hij.