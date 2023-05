Uitslaande brand in Sint-Lievenspoortstraat is reeds onder controle, er zijn geen gewonden

Populair­ste boksclub van Gent organi­seert eigen gala: “Nieuwe én ervaren Woestelin­gen in de ring”

Boxing Woest, van Jean-Pierre Junior Bauwens en Daphne Grillaert, scheert hoge toppen. Sinds ze een nieuwe stek vonden langs de Schelde aan de Nijverheidskaai in Gentbrugge, is hun ledenaantal geëxplodeerd. Vandaag werd er gebokst in de ring, al moesten ze daarvoor wel uitwijken naar Nazareth.