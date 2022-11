Uitgebrand schip Lowlands Mimosa nog maanden vast in Sifferdok

GentNa een felle schrootbrand aan boord eind juni ligt het zwaar gehavende bulkschip Lowlands Mimosa nog altijd vast in het Sifferdok in de Gentse haven. Een verzekeringskwestie tussen de betrokken partijen en vervuild bluswater bemoeilijken de berging.

Op de Lowlands Mimosa woedde afgelopen zomer een felle brand. Het bulkschip, dat vaart onder de vlag van Panama, vervoerde schroot. Het was al de derde schrootbrand dit jaar in North Sea Port Gent. Dergelijke branden komen steeds vaker voor. Het toegenomen gebruik van batterijen zorgen voor een verhoogd risico op zelfontbranding in afvalstromen.

Onder meer in samenspraak met de brandweer bekijkt North Sea Port welke voorzorgsmaatregelen er kunnen genomen worden om dergelijke branden in de toekomst te vermijden en/of beter aan te pakken. Zo werd er door Brandweerzone Centrum eerder al geopperd om camera’s te plaatsen in het havengebied om sneller te kunnen ingrijpen bij dergelijke branden. “We willen inderdaad lessen trekken uit deze incidenten”, bevestigt Johan Bresseleers, woordvoerder van North Sea Port.

Voorsteven op bodem

Het zwaar gehavende schip ligt intussen al maanden vast aan het Sifferdok en daar lijkt niet snel verandering in te komen. Al vernamen we uit goede bron dat de berging van het ballastwater dat aan boord wordt geladen van vrachtwagens intussen aan de gang is. “Het voorsteven van het schip ligt op de bodem van het dok. Bovendien zit er vervuild bluswater in verschillende compartimenten van het schip en ook het schroot van het schip moet verwijderd worden”, weet Bresseleers.

Acht partijen

“Er zijn niet minder dan acht betrokken partijen in dit dossier – diverse spelers hadden een lading aan boord van het schip – en zijn er dus verschillende verzekeringsmaatschappijen aangesteld.” De berging van het bluswater en de schrootlading moet nog van start gaan, maar volgens onze informatie zal die operatie op zich ook twee tot drie maanden in beslag nemen. Daarnaast moet ook Port State Controle zijn zegen geven na een inspectie.

Juridisch staartje

De zaak kreeg ook een juridisch staartje want een expert-kapitein van de Nautische Commissie is door de rechtbank van Gent ingeschakeld in het dossier van de Lowlands Mimosa. Het latere oordeel in de zaak rond de Lowlands Mimosa groeit zo straks mogelijk uit tot een belangrijk precedent voor schrootbranden in de havens en voor de verantwoordelijkheid van alle betrokken partijen.

