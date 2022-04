Uitbreiding van het S.M.A.K. komt op snelheid, maar ook het Museumplein kan ruimer

Gent Gratis coworking space waar je een dutje kan doen in centrum Gent: “Café Shanti wil een veilige plek bieden voor iedereen”

Burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD) legde café Shanti in de Sint-Jacobsnieuwstraat een sluitingsuur op na herhaaldelijke klachten over geluidsoverlast. Een beslissing die de uitbaters respecteren. “Wij willen ervoor zorgen dat de buren tevreden en op hun gemak zijn. Eigenlijk willen we een buurthuis zijn voor iedereen”, vertelt uitbater Ian Ghysels. Een buurthuis waar je dutjes kan doen en verse açai bowls kan eten.

