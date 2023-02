Uitbreiding goederenspoor tussen Gent en Terneuzen verder onderzocht

Ook in Gent werd molotov­cock­tail naar schoon­heids­sa­lon gegooid: kaderen aanslagen in drugsmili­eu?

In de Tentoonstellingslaan in Gent is in de nacht van maandag op dinsdag een vermoedelijk zelfgemaakte molotovcocktail gegooid naar een schoonheidssalon. Afgelopen week was een filiaal in Wilrijk van dezelfde keten ook al het doelwit van een aanslag, net als een ander schoonheidssalon. Is er een link tussen de drie aanslagen? De drie salons kunnen in elk geval in verband worden gebracht met drugscriminelen, al worden nog verschillende pistes onderzocht.