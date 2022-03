Uitbaters café Boer Janssens staken gesprekken met stad: “Met 100.000 euro investeringen kom je er niet”

Gent/Merelbeke Schadever­goe­ding van 20.000 euro voor slachtof­fer die drie tanden verloor bij zinloos geweld tijdens chirofuif

Drie jonge kerels zijn donderdag veroordeeld voor feiten van zinloos geweld op een chirofuif in Merelbeke. Het drietal sloeg een slachtoffer in elkaar omdat hij wat bier op hen had gemorst. “Dit zijn degoutante feiten, beseffen jullie dat?”, reageerde de rechter scherp. Ze kregen uiteindelijk geen cel- of werkstraf, maar moeten het slachtoffer wel 20.000 euro betalen.

17 maart