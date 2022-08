Uitbaatster crèche 't Sloeberhuisje en haar vader mogen gevangenis verlaten, maar krijgen wel enkelband

Gent RESTOTIP. Elders, dat is gastrono­misch genieten in een ongedwon­gen sfeer

Elders - het klinkt als een magische plek en dat is het ook. Het hippe restaurant ging enkele maanden geleden open en was meteen een succes. Zodanig dat een tafel bemachtigen geen makkelijke opdracht is, maar het is ons toch gelukt. In het kort? We gingen, we aten en we rolden tevreden terug naar huis.

