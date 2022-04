UGent zoekt koppels om over hun relatie te praten

Niet alle onderzoek is pijnlijk. Als jij en je partner langer samen zijn dan 6 maanden en allebei ouder zijn dan 20, dan kan je in ruil voor een babbel over je relatie 30 euro krijgen. Het onderzoek bestaat uit drie fases. Eerst vul je een vragenlijst in over je achtergrond. Nadien ga je met je partner naar de UGent voor drie gesprekken over je dag en de positieve en negatieve karaktereigenschappen van je partner. Achteraf vul je nog eens een vragenlijst in.