UGent wil het nu toch weten: is het skelet dat gevonden werd onder het Sint-Pietersplein écht van Judith van West-Francië, de eerste gravin van Vlaanderen?

In de aflevering van Het Verhaal van Vlaanderen vorige zondag ging het over de figuur van Judith van West-Francië, en de belangrijke rol die zij in de 9de eeuw in onze contreien heeft gespeeld. Bij de gesprekken die daarrond in het kader van het programma zijn gevoerd met professor Steven Vanderputten (UGent) en stadsarcheoloog Geert Vermeiren kwam het op de vondst van 3 specifieke skeletten op het Sint-Pietersplein. Die werden opgegraven bij de bouw van de ondergrondse parkeergarage daar, vanaf eind 2002. Eén van die skeletten blijkt van een vrouw te zijn, en er wordt vanuit gegaan dat het wel eens van Judith van West-Francië zou kunnen zijn. Maar zekerheid daarover bestaat er niet. “Hoe? En dat is nooit echt onderzocht?”, laat Tom Waes zich dus ontvallen. “Vanderputten heeft meteen na de opnames contact opgenomen met collega’s binnen de universiteit”, klinkt het nu bij de VRT. En daar is nu dus beslist om het onderzoek te heropenen, niet alleen naar de beenderen zelf, maar ook naar de plek waar ze gevonden werden, én naar het figuur ‘Judith van West-Francië. De resultaten worden over enkele maanden verwacht.