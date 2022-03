UGent-rector Rik Van de Walle excuseert zich: “Ja, ook in onze mand zitten rotte appels”

Normaal een feestdag voor de universiteit (en een verlofdag voor het personeel): Dies Natalis. Dit jaar voor het eerst coronavrij en in vol ornaat, maar de kleurrijke toga’s wierpen een lange schaduw. Reden is de lange reeks beschuldigingen van pesterijen en grensoverschrijdend gedrag die onder andere de UGent al enkele weken plagen. Rector Rik Van de Walle was tijdens zijn eindrede niet bang om het probleem te benoemen. Er kwamen ook persoonlijke excuses.

Ook bij ons

“We eren op Dies Natalis mensen die op een uitzonderlijke manier de grenzen van ons kennen en kunnen hebben verlegd. Dat is wat we vandaag hebben gedaan: mensen eren die grenzen hebben verlegd. Niet: grenzen hebben overschreden. Maar grenzen overschrijden: het gebeurt helaas. Ook in de academische wereld. Ook bij ons aan de UGent.”

“Laten we dat dus ondubbelzinnig erkennen: ja, ook in onze mand zitten rotte appels. Laten we erkennen dat het niet genoeg is geweest, de mate waarin we grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik probeerden te voorkomen. Laat mij, hier en nu, verontschuldigingen aanbieden aan allen die we op die manier tekort hebben gedaan. Ondubbelzinnig. Ik doe dat ook, en zelfs in het bijzonder, in mijn persoonlijke naam. Ook ik wist dat het niet genoeg was. Al lang. Ook ik heb niet genoeg gedaan.”