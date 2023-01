UGent-professoren ontkrachten 5 mythes over gezonde voeding: “Rauwkost is niet altijd beter dan klaargemaakte groenten”

GentOver gezonde voeding is het laatste woord nog niet geschreven. Na een loopbaan van meer dan 40 jaar als voedingswetenschapper weet professor André Huyghebaert als geen ander welke misverstanden erover bestaan. Samen met collega Bruno De Meulenaer ontkracht hij vijf wijdverspreide mythes over gezonde voeding.

1 ei per week

Je hoort wel vaker dat je niet meer dan 1 ei per week mag eten, maar is dat waar? “Neen, je mag er zeker meer eten”, volgens UGent-professor André Huyghebaert. “Deze misvatting is ontstaan omdat eieren veel cholesterol bevatten, maar intussen is er al meer onderzoek gedaan naar hoe cholesterol in het bloed terechtkomt. Zo is gebleken dat een vijftal eieren per week eten daar niet toe bijdraagt. Eieren zijn net een van de meest hoogwaardige voedingsmiddelen die we kennen: ze zitten vol hoogwaardig eiwit, een stof die ons lichaam echt nodig heeft.”

Aardappelen maken dik

Mythe nummer 2: van aardappelen word je dik. Onwaar volgens professor Bruno De Meulenaer. “Kijk naar hoeveel calorieën er in gekookte aardappelen zitten en vergelijk dat met pasta, rijst, of linzen. De gekookte aardappel haalt altijd het laagste aantal calorieën.” Vanwaar die misvatting dan komt? “Aardappelen bevatten relatief veel water. Gekookte aardappelen geven je snel een verzadigd gevoel.”

Superfoods: bestaan ze echt?

Gojibessen, blauwe bessen, veenbessen: als je deze superfoods veel zou eten, zou je nooit ziek worden. Klopt dat? “Deze voedingsmiddelen bevatten relatief veel antioxidanten, en dat bleek een criterium te zijn om de titel ‘superfood’ binnen te halen”, verduidelijkt professor De Meulenaer. “Ze zijn gezond, als je ze met mate gebruikt. Maar ze zijn net zo gezond als de klassieke groenten, zoals spruitjes of kool. Tomaten bevatten ook zeer veel antioxidanten.”

“Een hele tijd geleden was broccoli dé hype van het moment”, piky professor Huyghebaert in. “Maar om er de hoeveelheid antioxidanten uit te halen die echt goed zouden zijn voor je gezondheid, zou je er kilo’s per dag van moeten eten. Dat doet natuurlijk niemand. Toen kwamen er broccoli-extracten op de markt, maar dat is een foute redenering. In een extract zijn de antioxidanten wel geconcentreerd aanwezig, maar niet de begeleidende stoffen die nodig zijn voor de activiteit. Een lege doos dus.”

“Dat je veel van deze zogezegde superfoods moet eten, is een fabeltje”, besluit Bruno De Meulenaer. “Zoals ook bij andere voedingsmiddelen, geldt ook hier: niets is supergoed, niets is superslecht. Balanceer.”

Boter versus margarine

Margine is beter dan beter, dat hoor je wel vaker, maar is het ook waar? “De vraag of je beter boter of margarine eet, is wellicht de meest voorkomende vraag wanneer ik lezingen en voordrachten geef”, zegt Huyghebaert. “Het antwoord is eenvoudig: zowel boter als margarine hebben hun voordelen. Boter is smakelijker dan margarine, maar het bevat verzadigde vetten en is dus niet gezond wanneer je er te veel van eet. Margarine bestaat uit onverzadigde vetten, en is daarom beter voor je gezondheid. Maar als je voor de smaak kiest, is boter interessanter.”

Rauwe groenten zijn gezonder dan bereide groenten

Tot slot: rauwe groenten zijn gezonder dan bereide groenten. “Elk jaar duiken er aan het eind van de winter tips op om je beter in je vel te voelen”, zegt Huyghebaert. “Een van de tips is dan steevast om meer rauwe groenten te eten, omdat er veel vitamines en noodzakelijke stoffen in zitten. Dat is een echte fabel. Rauwkost is niet altijd beter dan klaargemaakte groenten.”

“Voor veel groenten geldt zelfs dat je lichaam de voedingsstoffen die erin zitten, beter kan opnemen wanneer ze klaargemaakt zijn”, voegt professor De Meulenaer toe. “Dat is bijvoorbeeld het geval voor tomaten. Of neem nu wortelen: als je die klaarmaakt, verliest het een deel vitamine A. Bij rauwe wortelen is dat niet zo, maar je lichaam kan de vitamine A uit rauwe wortelen moeilijker opnemen. Door wortelen te verwarmen, maak je het weefsel van de groente een beetje stuk. Daardoor komen de voedingsstoffen er beter uit vrij tijdens de vertering. Daarnaast zijn er ook een aantal groenten die je absoluut niet rauw mag eten, omdat ze anders toxische stoffen bevatten. Denk maar aan linzen, bonen, erwten en andere peulvruchten.”

Via durfdenken.be.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.