UGent-prof Mattias Desmet naar Raad van State na schrapping handboek: “Reputatie schade opgelopen”

Eén jaar na VeloVeilig Vlaanderen: hoe staat het met de zwarte fietspun­ten in Gent?

Exact een jaar geleden pakte HLN uit met de eerste editie van VeloVeilig. Overal in Vlaanderen duidden onze lezers de gevaarlijkste fietspunten bij hun in de buurt aan. De inwoners van Gent stemden maar liefst 1.019 keer, goed voor 909 punten. Wij gingen nog eens door de lijst van toen. Is er één jaar later iets veranderd?