UGent-prof die van intimidatie beschuldigd werd, mag gebouwen een maand lang niet betreden

Gent / Mariakerke Leerlingen De Wijze Eik kiezen Marijn Timmer als beste ‘ruim­te-onderzoe­ker’ tijdens Weten­schaps­batt­le: “Van pipi kan je lucht maken”

Meer dan 5.000 lagereschoolkinderen volgden dinsdag online de Wetenschapsbattle, een evenement dat jongeren over de streep moet trekken om wetenschapper te worden. Ruimtevaart was het thema dit jaar, en dus kwam ook Dirk Frimout langs, 30 jaar geleden de eerste Belg in de ruimte. Vijf wetenschappers presenteerden er hun ruimte-onderzoek, en de kinderen kozen uiteindelijk voor Marijn Timmer als grote winnaar.

22 maart