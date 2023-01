Twintigtal jongeren gaat op de vuist in douches zwemparadijs Rozebroeken: “Camerabeelden zijn overgemaakt aan Gentse politie”

GentIn het subtropisch zwembad Rozebroeken in Sint-Amandsberg is vrijdagavond rond 20.00 uur een vechtpartij ontstaan tussen een twintigtal jongeren. Dat bevestigt de Gentse politie. “Hier is duidelijk een grens overschreden”, zegt centrummanager Thomas De Vetter.

“Enkele amokmakers gingen met elkaar op de vuist in de douches", zegt Thomas De Vetter, centrummanager bij Lago Rozebroeken. “We hebben meteen de politie gebeld, die was snel ter plaatse.” De inspecteurs wandelden de douches binnen, maar toen stoven de jongeren uit elkaar. Sommigen liepen weg richting het zwembad.

“Toen we aankwamen, was de vechtpartij reeds voorbij", vult Liesbet De Pauw van de politiezone Gent aan. De politie kon de jongeren uiteindelijk vatten en begeleidde ze richting de parking. De Pauw: “Er was geen tussenkomst van een ziekenwagen. We hebben iedereen kunnen kalmeren en er is niemand opgepakt.”

Toch is de kans groot dat het dossier nog een staartje krijgt. “In ons zwembad hangt camerabewaking”, aldus De Vetter. “Alle beelden zijn overgemaakt aan de politie. Zij gaan nu uitmaken wie er betrokken was bij de vechtpartij. Wie waren de onruststokers? Dat is zonder beelden moeilijk uit te maken.”

‘Verboden lijst’

Tijdens het incident was de receptie van het zwembad tijdelijk gesloten. Wie wou komen zwemmen, kon er even niet in. Sommige zwemmers keerden huiswaarts. “Dat is spijtig”, erkent De Vetter, “maar als de politie ter plaatse komt, wat gelukkig zeer uitzonderlijk is, willen we niet nog meer mensen toelaten in het zwembad.”

Wie effectief gevochten heeft, komt er overigens niet meer in. Na incidenten van grensoverschrijdend gedrag voerde Rozebroeken in 2019 een ‘verboden lijst’ in. “Bij de balie wordt de identiteitskaart van bezoekers gescand”, legt De Vetter uit. “Het afgelopen jaar moesten we nog amper mensen op de verboden lijst zetten. Tot nu.”

Verder benadrukt de centrummanager dat vechtpartijen in het zwembad amper voorkomen. “Wij mikken vooral op gezinnen die een gezellige tijd willen beleven. Hier is duidelijk een grens overschreden. Bezoekers moeten zich veilig voelen bij ons. En dat lukt over het algemeen zeer goed. De politie heeft zeer snel ingegrepen.”

LEES OOK

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.