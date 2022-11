Twintigers Violette en Jef openen eigentijds bruin café in Brugse Poort, met Belgische bieren en pistolets met gebakken pens

Violette en Jef weten hoe ze volk naar de Brugse Poort moeten lokken, dat is duidelijk. Het koppel bouwde de hoek van de Phoenixstraat en de Groendreef eigenhandig – en met hulp van vrienden en kennissen – om tot een gezellig café. Geen hippe koffiebar, bewust.. “Een café is tijdloos”, leggen ze uit vanachter de bar. “Het is niet nodig om het heruit te vinden. Het belangrijkste is dat je er koffie en goeie pintjes kan krijgen. En dat het een ontmoetingsplek is waar iedereen op hun gemak is. Waar iedereen welkom is.”

Violette en Jef kozen voor de klinkende naam ‘De Redding’. Omwille van het water aan de overkant, maar ook door de verdomde lockdowns. “Toen we allemaal zo hard uitkeken naar terug samen op café gaan. Er tussenuit zijn met vrienden en familie. Samen de werkweek breken of het weekend in zetten. Dat kan hier allemaal, met een koffie of pintje in de hand.” Al kan je meer krijgen dan dat in De Redding. Naast een hoop Belgische bieren, vind je ook lokale frisdranken, wijn, cocktails en Aperol op de kaart. Een grote honger kan je hier niet stillen, maar wel een kleine. Met hapjes zoals droge worst, gekookt ei, Orvalkaas, rilette van makreel, geitenkaas uit de oven en een pistolet met gebakken pens.

Volledig scherm Café De Redding in de Brugse Poort. © Jill Dhondt

Dit allemaal in een gezellig kader. Het eerste wat opvalt als je binnenkomt in De Redding is de houten toog. Tegen de grote ramen staan ronde tafels met schoolstoelen aan. Erboven hangen vintage lampen. “In de zomer zal er ook een terras zijn voor de deur”, zegt Violette. Of hoe De Redding al snel een nieuwe hotspot belooft te worden in de Brugse Poort. Het vinden is niet moeilijk: je steekt de Barbiebrug over en zoekt naar het witte hoekpand met de rode belettering en de tekeningen van een vliegtuig en een hond op – waarvoor dank, Letterknecht.

“In het centrum vind je al heel wat zaken”, legt Jef uit. “Wat het moeilijker maakt om er tussenuit te springen. In de Brugse Poort heb je een pak minder zaken, maar de zaken die er zijn, zijn wel allemaal de moeite waard. Elk dankzij hun eigen karakter, dat is ook bij ons de bedoeling.” “ “We werken beide al lang in de horeca en we dromen al lang van ons eigen zaak, maar we vonden geen geschikt pand”, vult Violette aan. “Tot we zagen dat dit te huur stond. Toen wisten we meteen: dit is het.”

De Redding, Phoenixstraat 2, 9000 Gent. Open van woensdag tot en met zondag vanaf 15 uur.

