Twintiger uit Zwijnaarde gearresteerd na zwaar intrafamiliaal geweld

Gent Roze picknick­ban­ken en olijfgroe­ne stoelen keren terug naar Gent, ondanks vandalisme van vorige zomer

De zomer staat voor de deur, dus krijgen de parken weer extra banken en stoelen. In totaal worden honderd roze picknickbanken verspreid over 58 plekken in Gent, dat is meer dan vorig jaar. Ook de olijfgroene stoelen keren terug, ondanks het vandalisme dat ze afgelopen zomer te verduren kregen.

6 april