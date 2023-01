Twintiger met 5 (!) promille in het bloed veroorzaakt 3 ongevallen na elkaar: “Ik zou graag bij het leger gaan om een beetje discipline te krijgen”

GentEen twintiger die in bijna comateuze toestand drie ongelukken kort na elkaar veroorzaakte in Gentbrugge, moet zijn wagen aan de kant laten staan tot hij kan bewijzen dat hij alcohol- en drugsvrij is. Hij krijgt daarbovenop een boete van 4.000 en een gevangenisstraf van 6 maanden.

“Dit heb ik in mijn carrière nog nooit meegemaakt”, sprak een oprecht verbouwereerde procureur vooraleer hij de feiten uit de doeken deed: “De beklaagde botste eerst tegen een voertuig dat een voetganger wilde laten oversteken, reed toen verder en raakte het achterwiel van een fietser die tegen de grond smakte. Vervolgens reed hij verder een kruispunt op en boorde zich in de flank van een andere auto waardoor hij eindelijk tot stilstand kwam.” De beklaagde vertelde in de politierechtbank dat hij zo van de wereld was dat hij zich van de feiten niets meer kan herinneren.

Uit bloedonderzoek zou blijken dat de brokkenpiloot maar liefst 5 promille alcohol in het bloed had. Dat is vijfmaal meer dan de toegelaten waarde. Om aan zo’n hoog alcoholgehalte te geraken, moet een man met een normale gestalte meer dan 25 glazen bier drinken. Met dit alcoholconcentratie kan men bovendien in coma geraken. Alsof dat nog niet genoeg was, bleek de man ook positief te testen op cannabis. Hij had 924 nanogram cannabis in het bloed, ongeveer 36 keer de toegestane hoeveelheid.

Verwerpelijk

Zelfs de advocate van de man wist niet goed hoe ze haar cliënt moest verdedigen. “Het is verwerpelijk wat er daar gebeurd is en er vallen amper verzachtende omstandigheden in te roepen. Ik kan enkel aanhalen dat meneer zich nu laat begeleiden voor zijn alcohol- en drugsprobleem.”

De twintiger vertelde de politierechter dat hij zijn leven graag op het rechte pad probeerde krijgen. “Ik zou graag bij het leger gaan om een beetje discipline te krijgen, maar daar raadden ze me eerst aan om deze uitspraak af te wachten”, zo klonk het schuchter uit de mond van de man die nochtans een boom van een vent is. “Als ze u in het leger niet willen, kan u wel nog in het vreemdelingenlegioen. Daar mag iedereen binnen”, grapte de politierechter, al viel er voor de man even later weinig te lachen.

Hij krijgt namelijk een rijverbod van één jaar, een boete van 4.000 euro en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden. Vooraleer hij het stuur weer ter hand mag nemen, moet hij bewijzen dat hij alcohol- en drugsvrij is. Hij moet in dat geval ook een medische en psychologische proef afleggen, net als zijn theoretisch en praktisch examen.

