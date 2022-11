Tweede seizoen voor ondernemersprogramma ‘Goe Bezig’ van Jonge Wolven

In Goe Bezig inspireren en informeren Jeroen Poels (CEO van Deltaworx) en Matthias Browaeys (CEO van WinWinner) – die elkaar leerden kennen via het programma ‘Jonge Wolven’ op VTM 2 - aspirerende jonge ondernemers over het reilen en zeilen binnen de ondernemerswereld. En dat blijkt nodig. Jeroen en Matthias zien hoeveel jonge zaakvoerders in dezelfde valkuilen trappen als zij bij de start. Heel wat startende entrepreneurs kwamen dan ook bij hen aankloppen om advies in te winnen. Met het programma willen ze jonge ondernemers daarom wegwijs maken in het kluwen dat de ondernemerswereld soms is.

“Zodra je als zelfstandige start, komen er een hoop verantwoordelijkheden, regels en papierwerk op je af”, weet Poels. “Onervaren ondernemers zien al gauw door de bomen het bos niet meer. Vaak hebben ze het gevoel dat ze maar aan hun lot worden overgelaten. En dat brengt natuurlijk heel wat stress met zich mee. Daar willen we verandering in brengen. Met ons programma willen we jonge ondernemers dan ook op een begrijpelijke, vlotte manier informeren over alles wat ze moeten weten als ze starten.”

Business-jargon

Op een spontane manier spreken de centrale gasten in het programma over de uitdagingen en successen die ze op hun pad zijn tegengekomen. Via deelrubrieken staat ‘Goe Bezig’ ook stil bij business-jargon dat je als ondernemer ‘hoort’ te kennen. Nieuw dit seizoen is de ‘Ask Acerta’-rubriek, waarbij het zelfstandigenloket prangende vragen van jonge ondernemers beantwoordt.

“We zijn zeer blij dat we opnieuw een aantal bekende en beloftevolle namen mogen verwelkomen in onze show”, gaat Browaeys verder. “We staan er te weinig bij stil hoe deze ondernemers uiteindelijk ook een bepaalde impact hebben voor onze Belgische samenleving, economie én soms zelfs internationale profilering. De ondernemers zijn actief in allerlei verschillende markten – van film tot farmacie - en net dat maakt het zo interessant. Hoewel ze verschillen in sector, komt elke ondernemer met dezelfde basisbeginselen van zakendoen in contact. En net dat willen we duidelijk maken.”

Goe Bezig is vanaf 25 november elke zaterdagmiddag te zien om 12.25 uur. Ook op een eigen YouTube-kanaal en de website van Kanaal Z kunnen de afleveringen online bekeken worden. Wie liever niet voor een scherm zit gekluisterd, kan de afleveringen ook beluisteren via de podcast.

