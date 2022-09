Tweede ronde Wijkbudget afgetrapt: 14 Gentse wijken mogen voorstellen indienen om hun omgeving beter te maken

GentOm een gat van meer dan 80 miljoen te dichten moet de Stad stevig besparen, maar het Wijkbudget – de 6,25 miljoen euro die werd vrijgemaakt voor wijkprojecten – is onaangeraakt gebleven. Meer zelfs, op woensdag werd de tweede ronde afgetrapt: de bewoners van 14 Gentse wijken hebben tot eind november de tijd om voorstellen in te dienen om hun wijk beter te maken.

In de eerste ronde van het Wijkbudget kregen de bewoners van 11 Gentse wijken de kans om voorstellen in te dienen die hun wijk beter kunnen maken. Uit meer dan 250 voorstellen werden 56 projecten gekozen – door de bewoners zelf – om verder uit te werken. Sommige daarvan zijn nu in volle opbouw, andere zijn al tot stand gekomen, waaronder de deelboten in de Muide.

Intussen is de tweede ronde van start gegaan. Bewoners van de binnenstad, de Bloemekenswijk, Ledeberg, Mariakerke, Nieuw Gent, Oud Gentbrugge, Rabot-Blaisantvest, Sint-Denijs-Westrem en Afsnee, Sluizeken-Tolhuis-Ham, de Stationsbuurt-Noord, de Stationsbuurt-Zuid, Watersportbaan-Ekkergem, Wondelgem en Oostakker krijgen nu de kans om een voorstel in te dienen. Ze hebben tot 30 november de tijd om een idee in te dienen dat realiseerbaar is binnen de twee jaar. in juni volgend jaar wordt beslist welke projecten budget ontvangen. Elke wijk krijgt tussen de 150.000 en 350.000 euro – afhankelijk van de noden in de buurt – toebedeeld. In totaal gaat het om 3,85 miljoen euro voor de 14 wijken samen.

Een serieus bedrag, zeker gezien de besparingen die enkele maanden geleden werden aangekondigd. Zo worden de grondbelasting verhoogd, de parkeerzones uitgebreid en meer dan 200 banen geschrapt, maar het Wijkbudget bleef onaangeraakt. “Omdat het niet gewoon geld is voor leuke dingen”, gaf Astrid De Bruycker, schepen van Participatie, aan bij de aftrap van de tweede ronde. “Na de eerste ronde hebben we een grondige evaluatie gedaan om te zien of het geld goed besteed wordt. Op basis daarvan kan ik zeggen dat de projecten hun doel niet missen. Ze spelen in op de noden van de wijk, ze brengen buren samen, ze maken de wijk effectief beter.”

De aftrap werd woensdag gegeven met een gesprek tussen De Bruycker en drie deelnemers van de eerste ronde vanop hoge stoelen – het symbool van het Wijkbudget – onder de stadshal. De stoelen zullen opnieuw worden uitgezet in de wijken zodat de bewoners hun wijk ‘vanuit een ander perspectief kunnen bekijken’ voor ze voorstellen aanreiken. Er zullen ook affiches worden opgehangen en wijkregisseurs zullen rondgaan om bewoners te enthousiasmeren.

De tweede ronde van het Wijkbudget werd woensdag afgetrapt onder de stadshal.

