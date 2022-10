Tweede Nederlandse verdachte die betrokken was bij dood van Hakim tijdens Gentse Feesten wordt binnenkort overgeleverd

GentOok de tweede Nederlandse verdachte die betrokken was bij de verdrinkingsdood van de 53-jarige Hakim die tijdens de Gentse Feesten in het water aan de Lousbergskaai werd gegooid, wordt overgeleverd aan België. Dat heeft de Internationale Rechtshulpkamer (IRK) van de rechtbank Amsterdam woensdagmiddag beslist.

De 53-jarige Hakim uit Gent werd op zondag 17 juli in het water aan de Ferdinand Lousbergskaai gegooid. De man kon niet zwemmen en hij verdronk.

In Nederland werden daarna een 25-jarige man en een 23-jarige man uit Goes opgepakt. De 25-jarige man werd overgeleverd aan België en aangehouden door de onderzoeksrechter in Gent. Hij werd later door de kamer van inbeschuldigingstelling in Gent (KI) vrijgelaten onder voorwaarden na betaling van een borgsom van 10.000 euro. De man wordt verdacht van schuldig verzuim, terwijl de 23-jarige man verdacht wordt van een actievere rol in de feiten.

Niet langer verzet

De 23-jarige verzette zich eerst tegen de overlevering aan ons land, waardoor de Internationale Rechtshulpkamer in Amsterdam moest beslissen of hij naar België gebracht kan worden. Bij de behandeling van de zaak verzette hij zich niet meer tegen de overlevering, waardoor de IRK woensdag besloot om de overlevering toe te staan.

Thomas Gillis, de Belgische advocaat van de man, stelde eerder dat hij zijn verantwoordelijkheid wou opnemen. “Er zijn duidelijke bekentenissen. Hij heeft nooit de bedoeling gehad om iemand naar het leven te staan. Hij heeft een stommiteit begaan en wist niet dat het slachtoffer niet kon zwemmen”, zo zei de advocaat.

Schuldig verzuim

De overlevering gebeurt normaal binnen de tien dagen, maar de 23-jarige man zou mogelijk tot eind oktober nog Nederlandse celstraffen uitzitten. Als de man naar België gebracht wordt, verschijnt hij voor de onderzoeksrechter in Gent. Het Europees aanhoudingsbevel (EAB) van de onderzoeksrechter stelt dat de man verdacht wordt van enerzijds moord of doodslag en anderzijds schuldig verzuim. “Het feit levert naar Nederlands recht op: als getuige van het ogenblikkelijk levensgevaar waarin een ander verkeert, nalaten deze die hulp te verlenen of te verschaffen die hij hem, zonder gevaar voor zichzelf of anderen redelijkerwijs te kunnen duchten, verlenen of verschaffen kan, terwijl de dood van de hulpbehoevende volgt”, stelt de Internationale Rechtshulpkamer.

De IRK zegt voorts dat er voldoende garanties zijn dat de verdachte zal worden opgesloten in een cel van minimaal drie vierkante meter met afgescheiden sanitair en waarbij er geen gedetineerden op de grond moeten slapen. De Internationale Rechtshulpkamer oordeelt ook dat er voldoende waarborgen zijn dat de Nederlander bij een veroordeling zijn straf in Nederland zal mogen ondergaan. De garantie houdt in dat “eens betrokkene in België onherroepelijk tot een vrijheidsbenemende straf of maatregel is veroordeeld, deze persoon naar uw land wordt overgebracht teneinde deze straf of maatregel aldaar onder te gaan”, stelde het Oost-Vlaamse parket.

LEES OOK:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.