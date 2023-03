Tweede leven voor duizenden weesfietsen: Fietsambassade gaat onderdelen hergebruiken

In 2022 haalde De Fietsambassade 5.374 weesfietsen op: achtergelaten wrakken of nooit opgehaalde exemplaren. Die gaan naar sociale organisatie of de vuilnisbelt. Nu zal De Fietsambassade ook de onderdelen proberen te recupereren. Laat je je fiets bij De Fietsambassade repareren met ‘oude’ stukken, dan scheelt dat ook op je eindafrekening.

Om de afvalberg te verkleinen, gaat De Fietsambassade aan de slag met weesfietsen. Onderdelen worden na een kwaliteitscontrole eerst te koop aangeboden aan Gentse fietsherstelzaken. Worden ze niet verkocht, dan gebruikt De Fietsambassade ze zelf.

Fietsen die in Gent op het openbare domein worden achtergelaten, worden door De Fietsambassade opgehaald en bewaard. In 2022 waren dat er bijvoorbeeld 5.374. Een deel daarvan ging naar sociale organisaties, een deel belandde op de afvalberg. De Fietsambassade gaat nu van start met een project om de weesfietsen een tweede leven te geven.

De onderdelen van de weesfietsen worden na een kwaliteitscontrole eerst te koop aangeboden aan Gentse fietsherstelzaken. Het gaat dan vooral om onderdelen die lang bruikbaar blijven, zoals bijvoorbeeld wielen, zadels of naafversnellingen. Uitzonderlijke onderdelen gaan via openbare veilingen naar andere fietsherstellers of hobbyisten. Een eerste veiling gaat door op vrijdag 13 maart.

Nieuwe fietsen bouwen

Geraken de onderdelen niet verkocht, dan gebruikt De Fietsambassade ze zelf. Klanten kunnen in de Fietspunten vanaf april kiezen om hun fiets te laten herstellen met onderdelen van weesfietsen, die ongeveer 40 procent goedkoper zullen zijn. De Fietsambassade zal ook onderdelen gebruiken om volledig nieuwe fietsen mee te bouwen. Die fietsen worden met één jaar garantie verkocht in het fietsendepot in de Maaltebruggestraat.

“In één jaar tijd halen we in de straten makkelijk meer dan 5.000 weesfietsen op”, zegt schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw. “Dankzij dit project van De Fietsambassade gaat er niets verloren. Alle bruikbare onderdelen krijgen een tweede leven, als het kan bouwen we zelfs volledig nieuwe fietsen. Gentse fietshandelaars krijgen de eerste keus om onderdelen op de kop te tikken.”

Sociale tewerkstelling

De Fietsambassade zet ook bij dit project maximaal in op sociale tewerkstelling. De weesfietsen worden onder handen genomen door mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Zij hebben een opleiding gekregen tot fietshersteller, een knelpuntberoep, en bouwen ervaring op om door te stromen naar een job op de reguliere arbeidsmarkt.

