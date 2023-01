Tweede kans voor vrouw nadat ze dronken achter het stuur kruipt

Gent Twintigtal jongeren gaat op de vuist in douches zwempara­dijs Rozebroe­ken: “Camera­beel­den zijn overge­maakt aan Gentse politie”

In het subtropisch zwembad Rozebroeken in Sint-Amandsberg is vrijdagavond rond 20.00 uur een vechtpartij ontstaan tussen een twintigtal jongeren. Dat bevestigt de Gentse politie. “Hier is duidelijk een grens overschreden”, zegt centrummanager Thomas De Vetter.

