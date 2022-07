Twee vrienden riskeren tot 18 maanden cel voor cocaïnehandel: “We kregen hulp van havenarbeiders die de coke verstopten”

GENT Plus-, pleeg-, of gewoon ‘mijn’ gezin! UGent doet groot onderzoek naar de familie van vandaag: “Wat is dat eigenlijk, een gezin? Dat is helemaal veranderd”

Gescheiden, getrouwd, hertrouwd, met stief-, plus-, klein-, pleeg- of ‘eigen’ kinderen. Single, cohousend of nog bij de ouders: het gezin van vandaag ziet er niet meer uit als twintig of vijftig jaar geleden. De UGent en KUL doen daarom een groot familie-onderzoek en ze zoeken véél, diverse gezinnen om hun vragen te beantwoorden.

5 juli