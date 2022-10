Twee verdachten gevat na inbraak in Gentse school, derde is voorlopig nog spoorloos

GENT Nieuwe rivierstof­zui­ger pikt twee keer zoveel afval op: “Niet toevallig dat we net in Gent zo’n primeur hebben”

Aan het Houtdok is op vrijdagochtend de River Skimmer 2.0 gedoopt. Het toestel, een soort rivierstofzuiger, pikt al het drijvende afval op. Organisatie River Clean Up hoopt tot 1 ton afval per jaar op te pikken: “Al hopen we vooral dat het niet nodig is”.

28 oktober