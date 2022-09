Twee twintigers verschijnen in rechtbank voor diefstal met geweld

De tweede beklaagde (20) ontkent ten stelligste dat hij iets met de zaak te maken heeft. Wat wel zeker is, is dat vier mannen, waaronder de eerste beklaagde (22), op 30 december naar Antwerpen gereden zijn om er een lading drugs in te slaan. Daar aangekomen, gaat een van de vier naar de woning van zijn dealer om er cocaïne te kopen. De andere drie blijven in de wagen zitten. Volgens het openbaar ministerie zetten de twee beklaagden daarop het mes tegen de keel van de bestuurder en gebieden hem om terug naar Gent te rijden. Wanneer ze aankomen in Zwijnaarde, verplichten ze de eigenaar van de wagen uit te stappen. Wat er nadien gebeurde, is onduidelijk, maar de Luikse politie vindt de auto enkele dagen later terug binnen hun politiezone. De twee beklaagden worden een kleine maand later gearresteerd in respectievelijk Gent en Luik.