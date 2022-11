Twee rijstroken versperd op E17 richting Antwerpen ter hoogte van Viaduct Gentbrugge

Gent RESTOTIP. Bij Astro Boy word je bordje per bordje ondergedom­peld in de overheer­lij­ke Japanse keuken

Op een steenworp van het Baudelopark opende in de zomer van 2020 Astro Boy de deuren. Na het succes van ramenbar Golden Gai was het voor de eigenaars tijd voor een tweede Japanse concept in Gent. Corona gooide nog roet in het eten bij de openingsmaanden, maar intussen wordt de weg naar Astro Boy vlot gevonden. En terecht.

